ЕС перевел Украине очередной транш помощи на €1,5 млрд

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Евросоюз перевел Украине пятый транш в размере €1,5 млрд макрофинансовой помощи, сообщила в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Средства направили Киеву в рамках программы поддержки на 2023 год общим объемом €18 млрд. Деньги пойдут на покрытие бюджетных расходов.

Мы перевели еще один транш в €1,5 млрд Украине в виде макрофинансовой помощи, — сообщила глава ЕК.

Фон дер Ляйен пообещала Киеву «еще больше помощи».

20 июня Еврокомиссия предложила новую программу поддержки Киева до 2027 года, которая предполагает выделение €50 млрд, то есть в среднем по €12,5 млрд в год, что почти 1,5 раза меньше, чем объем программы помощи, принятой на 2023 год. Странам Евросоюза предлагается сделать дополнительные взносы в общий бюджет, в котором не хватит средств на помощь Украине без урезания программ самого ЕС.

Прошлый транш в €1,5 млрд Украине выделили 23 мая, предыдущий — 25 апреля. Глава ЕК заверяла, что Брюссель продолжит помогать Киеву в противостоянии «российской агрессии». Кроме того, она заверила, что ЕС продолжит поддерживать работу украинских институтов и инфраструктуры, а также будет способствовать проведению «важных реформ» в стране.