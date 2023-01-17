ЕС перевел Киеву первые €3 млрд в рамках помощи на 2023 год

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look PRess

Евросоюз первым траншем передал Украине €3 млрд, в рамках макрофинансовой программы помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. Общая сумма кредитной поддержки Украине на 2023 год составит €18 млрд.

Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в €3 млрд из программы макрофинансовой помощи объемом 18 млрд, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель ЕК Верле Нейтс пояснила, что выделенная Еврокомиссией для Украины финансовая помощь в размере €18 млрд пойдет на выплату пенсий и зарплат украинцам. По ее словам, они также будут использованы для поддержания работы госучреждений: школ, больниц, жилья для временно перемещенных лиц.

Нейтс отметила, что благодаря этому ЕК стала первым международным партнером Украины, который гарантировал устойчивый приток средств в страну в 2023 году.

С момента начала спецоперации России на Украине страны Запада оказывают Украине не только финансовую, но и военную помощь. Ранее Западом было принято решение о поставках Украине тяжелой техники, включая танки.

По мнению политолога Максима Малинина, наращивание западными странами поставок вооружения на Украину подтверждает успех российских войск в ходе СВО. По его словам, именно так можно объяснить то, что Польша намерена передать Киеву танки Leopard. Эксперт подчеркнул, что у России есть средства противодействия новому вооружению ВСУ.