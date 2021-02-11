ЕС отвергает нормализацию с РФ до выполнения «Минска-2»

https://static.news.ru/photo/c36ad8ea-6c9b-11eb-aa52-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Отношения между Россией и Европейским союзом не смогут наладиться, пока не выполнены Минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдёт, — отметил он.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе его визита в Москву 5 февраля. Он отметил, что российскому министру иностранных дел было понятно, что Евросоюз защищает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает к реализации «Минска», передаёт ТАСС.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос о вхождении Донбасса в состав Российской Федерации ни прямо, ни косвенно в повестке не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.