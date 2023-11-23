ЕС усилит контроль на границе Финляндии и России Frontex отправит пограничников в Финляндию для усиления контроля на границе с РФ

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Граница РФ и Финляндии, автомобильный пункт пропуска «Салла»

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит 50 сотрудников в Финляндию для усиления контроля на границе с Россией, сообщила пресс-служба ведомства. Также в регион планируется перебросить дополнительные патрульные автомобили и оборудование.

Frontex, Европейское агентство пограничной и береговой охраны, планирует направить 50 пограничников и других сотрудников, а также оборудование, включая патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля в Финляндии, — говорится в документе.

Отмечается, что первая группа представителей агентства прибудет в страну 29 ноября. В их число войдут сотрудники пограничной службы, специалисты по регистрации мигрантов, эксперты по документам и переводчики, уточнили в Frontex. Сейчас на границе Финляндии работают 10 сотрудников.

Во Frontex подчеркнули, что охрана границы Финляндии является «предметом коллективной европейской заботы». При этом в ведомстве добавили, что осознают тяжесть ситуации, в которой оказались мигранты, и выразили готовность обеспечивать защиту европейских границ согласно принципам «уважения и соблюдения основных прав и достоинства всех людей».

Ранее помощник главы Костомукшского городского округа Виктор Бозис рассказывал, что жители и волонтеры карельского города Костомукши покупали воду и продукты беженцам с Ближнего Востока и из Африки, желающим попасть в Финляндию. При этом он признал, что некоторые продавали мигрантам еду и велосипеды.