ЕС отменит пошлины на ввоз украинских товаров в Европу с 4 июня

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Евросоюз с 4 июня отменит ввозные пошлины на товары из Украины, которые будут ввозить на европейский рынок. Данное послабление будет действовать до 5 июня, сообщили в официальном журнале ЕС. Представители Евросоюза считают, что временная отмена импортной пошлины облегчит ситуацию, в которой оказались украинские экспортеры из-за начала военной спецоперации РФ на Украине.

Данный режим вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС. Он будет действовать до 5 июня 2023 года, — сказано в тексте документа.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон освобождает на год от пошлины 25% украинскую сталь и изделия, сделанные из данного металла, которые будут ввозить на американский рынок. Послабление охватит поставки с Украины и многих других стран согласно указу, который в 2018 году подписал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

В апреле этого года Великобритания отменила все ввозные пошлины для продукции с Украины. Также для этой продукции были отменены все квоты. Предполагается, что такая мера даст экономическую поддержку украинскому государству.