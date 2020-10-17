В ЕС призвали Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

https://static.news.ru/photo/a28e6db6-1166-11eb-89fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Нарушение режима прекращения огня, который вступил в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск) вызвало осуждение в Европейском союзе. Об этом сказано в опубликованном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Евросоюз приветствует совместное объявление Арменией и Азербайджаном гуманитарного перемирия. ЕС осуждает тот факт, что, к сожалению, нарушения продолжаются, сообщается о военных действиях в Нагорном Карабахе и рядом с ним, — цитирует заявление ТАСС.

Боррель также рассказал, что провёл телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана. Он пояснил, что попытался донести до них, что перемирие должно быть безусловным и его должны строго соблюдать обе стороны.

Я также подчеркнул, что атаки на мирных жителей должны немедленно прекратиться, — добавил политик.

Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта 17 октября. Оно начало действовать в полночь 18 октября. Позже азербайджанское военное ведомство сообщило, что ВС Армении с 00:15 по 04:00 по местному времени обстреливали Гедабекский и Товузский районы, где находились подразделения армии Азербайджана.

NEWS.ru писал, что МИД Азербайджана считает нарушение перемирия демонстрацией безразличия Еревана к урегулированию конфликта путём переговоров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, батальон 527-го полка ВС Армении отказывается от участия в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, отмечая, что это подразделение понесло большие потери в живой силе и военной технике и теперь «практически парализовано».