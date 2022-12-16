ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с поставками продуктов и удобрений

ЕС ослабит санкции в отношении российских предпринимателей Андрея Мельниченко и его супруги Александры, Андрея Гурьева, Вячеслава Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича, чьи компании связаны с удобрениями и химией, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники. Сейчас против них действуют ограничения, предусматривающие замораживание активов и запрет на выдачу виз.

Отдельные страны ЕС смогут размораживать деньги [названных предпринимателей], если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку, — говорится в публикации.

Ранее Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Брюссель скорректировать рестрикции против России таким образом, чтобы ограничения не мешали поставкам продовольствия и удобрений. По их мнению, Евросоюз относится к сельхозсделкам с Россией более строго, чем это делают США и Великобритания, что противоречит общей политике ЕС в области продовольственной безопасности. Также против европейских санкций выступили несколько стран Африки, которые столкнулись с последствиями продовольственного кризиса.