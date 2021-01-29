ЕС не станет ограничивать экспорт вакцины от COVID-19 в Северную Ирландию

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Еврокомиссия пересмотрела решение об установлении контроля за экспортом вакцин в Северную Ирландию.

Согласно заявлению ЕК, для решения проблемы отсутствия прозрачности поставок препарата за пределы Евросоюза вводится механизм, который требует, чтобы такой экспорт был предметом одобрения стран-членов.

В процессе завершающей стадии подготовки этого механизма комиссия гарантирует, что протокол по Ирландии и Северной Ирландии не будет затронут, — говорится в заявлении.

Отмечается, что Еврокомиссия не активизирует защитительную оговорку, предусмотренную договором по Brexit.

Ранее NEWS.ru писал, что Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с просьбой согласовать к концу января порядок создания сертификатов вакцинации. Их планируют использовать в системах здравоохранения стран сообщества. К марту Еврокомиссия хочет вакцинировать не менее 80% медицинского персонала и лиц старше 80 лет, а летом прививку должны получить до 70% всего взрослого населения.