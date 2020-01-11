https://static.news.ru/photo/6d16443e-35e2-11ea-aed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Евросоюз не планирует вводить санкции в отношении Ирана после катастрофы с украинским самолётом.

По словам источника в Брюсселе, в настоящее время ЕС не видит оснований для ввода ограничений.

Необходимо сначала получить результаты расследования, — подчеркнул он.

Источник добавил, что 20 января состоится заседание Совета Евросоюза на уровне глав МИД, в ходе которого стороны обсудят последствия катастрофы и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США абсолютно безразлично, пойдёт ли Иран на переговоры. Глава Белого дома возложил ответственность за обострение обстановки на Тегеран и отметил, что дальнейшее развитие событий в Иране зависит от властей.