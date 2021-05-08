ЕС не продлил контракт на поставки вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/6186b73e-b0c0-11eb-b252-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение не продлевать договор на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Евросоюз (ЕС) на второе полугодие 2021 года, передаёт агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

ЕК в апреле 2021-го обратилась с судебным иском против данного предприятия из-за невыполнения контракта на предзаказ препарата. В I квартале вместо предусмотренных 120 млн доз AstraZeneca поставила лишь около 40 млн, что привело к срыву графика вакцинации в ряде государств ЕС в первые месяцы 2021-го.

Шведско-британская AstraZeneca стала первой из шести западных фармацевтических компаний, у которых ЕК сделала предзаказ на 2,3 млрд доз препарата ещё во втором полугодии 2020-го, до завершения разработки вакцин. Договор с фирмой на 400 млн доз подписали в августе 2020-го, задолго до выхода продукта на рынок. ЕК по нему внесла предоплату в €336 млн.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины. Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках.

Ранее сообщалось, что фармакологическим компаниям нужно публиковать информацию о клинических испытаниях медикаментов, не изменяя и не скрывая конфиденциальную информацию. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения и Международной коалиции регуляторов лекарственных средств, совместное заявление которых размещено на сайте ВОЗ. Авторы обращения признают, что личные данные могут стать объектом пиратства и злоупотребления информацией. При этом они уверены, что позитивный эффект от обнародования выше, чем такие коммерческие риски.