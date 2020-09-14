ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко не является легитимным президентом республики. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Соответствующее заявление он сделал в Европарламенте.

Считаем выборы 9 августа сфальсифицированными <...> Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, — сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз сейчас пересматривает отношения с Минском и анализирует сектора, в которых эти отношения можно будет заморозить, передаёт РИА Новости. При этом, сначала Боррель несколько ошибся страной и, говоря о Лукашенко, вместо Белоруссии назвал Украину. После того, как главу дипломатии ЕС поправили, он принёс извинения.

После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики Александр Лукашенко, страну захлестнули массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

Белорусские граждане, участвующие в протестных шествиях считают, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы и утверждают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии вместо арестованного мужа, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Однако, по данным Центризбиркома республики, за действующего президента Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Тихановскую — 10,1%.

Что касается Москвы, то 14 сентября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры. Основными результатами встречи в Сочи стали договорённости о том, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере $1,5 млрд, снятие резерва российских силовиков, созданного на границе с республикой, и переброске его в места постоянной дислокации, а также указание Путина по подготовке поставки в Белоруссию первой партии российской вакцины от коронавируса. Кроме того, Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, ранее незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало сообщил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения главы Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в Международном суде в Гааге.