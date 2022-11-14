ЕС пока не планирует вводить новые санкции против России Боррель: Евросоюз не будет принимать новых санкций против России на встрече глав МИД 14 ноября

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Жозеп Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости. По его словам, в данный момент руководители дипломатических ведомств прорабатывают новые ограничения на техническом уровне: ведутся консультации и обсуждения с юридическими службами.

Не сегодня... Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились, — заявил Боррель.

В ходе встречи с главами МИД в Брюсселе Боррель также сообщил, что Киев должен сам решить, когда начать переговоры с Россией. По словам дипломата, долг Евросоюза заключается в поддержке Украины.

Ранее глава Минфина США Джанет Йелен рассказала, что Соединенные Штаты не исключают корректировки санкций в отношении России, однако часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине. По ее словам, сохранение рестрикций повысило бы перспективу долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику.

При этом Politico писало о том, что официальные лица США опасаются недовольства внутри Европы по санкциям, введенным против России, поскольку в странах ЕС продолжает развиваться кризис. По их мнению, рост расходов в странах ЕС может привести к тому, что европейские лидеры снимут санкции с РФ.