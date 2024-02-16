ЕС не исключает санкций против КНДР из-за «военных поставок России»

Евросоюз не исключает возможности введения санкций против Северной Кореи, заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС высокого ранга. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной тому послужили якобы имевшие место военные поставки России.

Санкции — одна из возможностей справиться с этой ситуацией, — заявил представитель ЕС.

При этом агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил ввести санкции против главы Минобороны КНДР Кан Сун Нама и Главного ракетного управления республики из-за предполагаемых поставок Пхеньяном ракет Москве. Согласно документам, на которые ссылается издание, «баллистические ракеты, спроектированные, разработанные и произведенные» в КНДР, якобы применялись против Украины.

Вместе с тем в Bloomberg отметили, что возможные ограничения буду носить символический характер. В качестве запретительных мер могут быть избраны запрет на поездки и замораживание активов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы Сеула в отношении Пхеньяна. Она призвала обратить внимание на ситуацию на Корейском полуострове, где «растет градус напряженности».