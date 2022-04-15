ЕС назвал высылку дипломатов представительства из России необоснованной

Евросоюз выразил сожаление в связи с решением России выдворить из страны 18 европейских дипломатов, сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. По его словам, эти лица не выполняли никакой несовместимой со статусом дипломата деятельности.

Европейский союз выражает сожаление в связи с необоснованным решением Российской Федерации выслать 18 членов делегации Европейского союза в Российской Федерации. Дипломаты ЕС, о которых идёт речь, выполняют свои функции в рамках и при полном соблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях, — указал Стано.

Он добавил, что выбранный российскими властями курс действий ещё больше усилит международную изоляцию РФ. Представитель ЕС указал, что сообщество решительно призывает Россию прекратить военную операцию на территории Украины, вернуться к соблюдению международных правил и к сотрудничеству в международных отношениях.

Власти России 14 апреля объявили персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС, в ближайшее время они должны будут покинуть территорию РФ. Это решение МИД России принял в ответ на высылку из Брюсселя 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил, что сотрудники российского представительства были высланы «за деятельность, которая противоречит их статусу». Позднее о высылке российских дипломатов объявили ещё несколько стран, в числе которых Румыния, Норвегия, Греция, Люксембург.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность полного разрыва дипотношений со странами Запада. По его словам, это произойдет в случае продолжающихся высылок российских дипломатов.