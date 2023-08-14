ЕС направил Украине совокупную помощь на €20 млрд с начала СВО Стано: ЕС направил Украине совокупную помощь на €20 млрд с начала СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Совокупная помощь Украине от Европейского союза с февраля 2022 года составила €20 млрд, заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, в эту сумму входят как поставки вооружений от отдельных государств, так и финансирование из Европейского фонда.

Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро, — заявил Стано.

Дипломат также обратил внимание, что западные союзники Киева продолжают наращивать поставки военной техники на Украину.

Согласно информации Кильского института мировой экономики, лидером среди стран ЕС по объему поставок вооружения ВСУ является Германия, за полтора года она передала Киеву оружия на €7,5 млрд. Далее идут Польша, Нидерланды, Дания и Швеция — их расходы превысили €1 млрд.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома запросила у конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $13 млрд на оказание экстренной военной помощи Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым странам в сфере экономики и безопасности.