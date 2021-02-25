ЕС напомнил о непризнании присоединения Крыма к России

https://static.news.ru/photo/aaabd010-7764-11eb-b067-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Европейском Союзе напомнили, что не признают присоединение Крыма к России и осуждают действия Москвы, которые привели к этому. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Спустя семь лет после насильственной и незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Европейский Союз повторяет, что он не признаёт и продолжает осуждать это нарушение международного права, — говорится на сайте Евросовета.

Там отмечается, что ЕС считает присоединение Крыма прямым вызовом международной безопасности с серьёзными последствиями для международного правопорядка. Кроме того, ЕС всё ещё не признаёт и не будет признавать выборы на полуострове.

Усиливающаяся милитаризация полуострова со стороны РФ, включая многочисленные военные учения и строительство военных кораблей, продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. В нарушение международного гуманитарного права Россия ввела гражданство и призыв в свои вооружённые силы для жителей Крыма, — отмечается в сообщении.

В Евросоюзе потребовали от России прекратить менять демографическую структуру Крыма путём переселения своих граждан в регион. Также объединение осуждает строительство Крымского моста без согласия Украины, так как считает такие действия «дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова». В ЕС ждут, что Москва обеспечит свободный проход судов через Керченский пролив.

Крым был присоединён к России в 2014 году на фоне Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

В июле 2020 года Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу возвращения Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады и другими партнёрами, писал NEWS.ru.