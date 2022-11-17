ЕС: нанесенный энергосистеме Украины ущерб приближается к критическому

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Львов, Украина

Евросоюз считает, что нанесенный энергетической инфраструктуре Украины ущерб приближается к критической точке, написал в Twitter еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Он добавил, что ЕС без остановки работает над поддержкой энергоснабжения страны.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической отметке. Евросоюз работает без остановки над поддержкой энергоснабжения страны, — написал он.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала военной операции. Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко называл ситуацию с электроснабжением критической.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи страны. По его словам, взрыв, в частности, был на предприятии «Южмаш» в Днепре.