https://static.news.ru/photo/b9e21ae0-1a9e-11ea-82ab-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного американскому «акту Магнитского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, — цитирует ТАСС Борреля.

Как писал NEWS.ru, закон о применении санкций в отношении представителей других стран, виновных в нарушении прав человека, аналогичный «Глобальному акту Магнитского» в США, может появиться в Австралии. Возможность его принятия рассмотрит парламентский комитет по международным отношениям, обороне и торговле.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных с точки зрения США в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.