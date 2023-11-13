ЕС намерен призвать Израиль к «сдержанности» и введению гуманитарных пауз Боррель: Евросоюз призовет Израиль к серии гуманитарных пауз

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Евросоюза согласовали единое заявление по конфликту на Ближнем Востоке, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседаний глав МИД в Брюсселе. По его словам, государства организации обратятся к Израилю с требованием ввести серию гуманитарных пауз. Также Тель-Авив призовут к сдержанности для сохранения жизней граждан, передает РИА Новости.

В этом заявлении страны требуют установления немедленных гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи. Речь идет не об одной паузе, а о серии пауз, и они должны быть установлены немедленно. Также министры призовут Израиль к предельной сдержанности для сохранения жизней гражданского населения, — отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что процесс согласования заявления оказался очень сложным. По словам Борреля, на это были потрачены все выходные, однако 27 членам Евросоюза удалось прийти к единому решению.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла огонь по машинам скорой помощи в секторе Газа. ЦАХАЛ объяснил свое решением тем, что члены палестинской группировки ХАМАС часто используют этот транспорт для перемещения оружия. Также руководство отметило, что больницы в анклаве стали объектами террористической инфраструктуры, поэтому являются законными военными целями.