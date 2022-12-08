Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций планирует приостановить лицензии на трансляцию «РЕН ТВ», «России 1», НТВ и «НТВ Мир» сообщает Politico со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн сообщила, что ЕК предложила обложить санкциями российские телеканалы.

В отдельном документе, раскрывающем детали о списке новых организаций, которые столкнутся с санкциями, говорится, что лицензии на вещание «НТВ/НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первого канала» будут также приостановлены, — сказано в тексте статьи.