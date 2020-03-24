https://static.news.ru/photo/b2350092-6de0-11ea-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press

Государства Евросоюза пришли к соглашению по поводу начала переговоров с Албанией и Северной Македонией. Страны собираются вступить в ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели.

От всей души поздравляю обе страны. Это также посылает громкий и чёткий сигнал Западным Балканам: ваше будущее — в ЕС, — написал дипломат на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia . I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans : your future is in EU. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 24, 2020

В Евросоюз в настоящее время входят 27 стран. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года. ЕC открыт к предложениям со стороны премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона относительно продления переходного периода после Brexit из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Говоря о проблемах, которые вызвала пандемия COVID-19, фон дер Ляйен пообещала, что власти Евросоюза сделают всё возможное для поддержки экономики. Она уточнила, что ЕК рассматривает возможность смягчения правил долговой нагрузки.

Главный переговорщик Европейского союза по вопросам выхода Великобритании из состава сообщества Мишель Барнье сдал анализ на наличие коронавируса в организме, который показал положительный результат. Самочувствие политика нормальное, он находится в хорошем расположении духа, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.