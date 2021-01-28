ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию

Экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию может заблокировать Евросоюз. Причиной этого является дефицит препаратов.
По данным издания Independent, в чьем распоряжении оказалось письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, «вакцинное противостояние»
В свою очередь, руководитель Евросовета сообщил об возможной заморозке экспорта вакцины, включая продукцию компании Pfizer. Британия заказала 40 миллионов доз этого препарата.
По данным издания Politico, ЕС уже
В последнее время Евросоюз недополучает вакцину компаний Pfizer/BioNTech. получившую разрешение для использования. Задержки могут не позволить реализовать план по вакцинации 70% граждан Евросоюза к середине-концу лета.
Ранее NEWS.ru написал о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса.