ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию может заблокировать Евросоюз. Причиной этого является дефицит препаратов.

По данным издания Independent, в чьем распоряжении оказалось письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, «вакцинное противостояние» инициирует , в частности, компания AstraZeneca. Она гарантировала поставки препарата в Британию, при этом блокирует поставки в Евросоюз, мотивируя это более поздней датой подписания соглашения.

В свою очередь, руководитель Евросовета сообщил об возможной заморозке экспорта вакцины, включая продукцию компании Pfizer. Британия заказала 40 миллионов доз этого препарата.

По данным издания Politico, ЕС уже согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины. Предполагается, что власти союза не дадут разрешения на вывоз вакцины без необходимых разрешительных документов. Последние станут выдаваться только тем производителям, которые обязуются в первую очередь выполнить обязательства по поставкам внутри Евросоюза. Предполагается, что данный план будет утвержден в пятницу.

В последнее время Евросоюз недополучает вакцину компаний Pfizer/BioNTech. получившую разрешение для использования. Задержки могут не позволить реализовать план по вакцинации 70% граждан Евросоюза к середине-концу лета.

Ранее NEWS.ru написал о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса.