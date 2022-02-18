ЕС может ввести санкции против РФ только в случае «вторжения на Украину»

Европейский союз может рассмотреть вариант с введением санкции против РФ только в случае «вторжения на Украину», передаёт ТАСС со ссылкой на представителя ЕС. Также отмечается, что Евросоюз готов распространить действие санкций и на Белоруссию, если она также примет участие в атаке против Украины.

Да, мы рассматриваем введение санкций против Белоруссии, если она примет участие в нападении на Украину. <...> Санкции будут введены очень быстро, если произойдёт вторжение. Мы надеемся, что этого не произойдёт никогда. Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения, — заявил представитель ЕС.

В то же время в повестке ближайшего заседания министров иностранных дел ЕС, назначенного на понедельник, не значится вопрос о санкциях против Белоруссии.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 18 февраля п одчеркнул , что санкционное давление на страны абсолютно нелегитимно и нарушает международное право.

Президент отметил, что санкции в отношении Москвы будут вводиться в любом случае. По его словам, повод будет найден. В связи с этим он подчеркнул, что Минск и Москва должны сами себе помогать в вопросе противостояния западным санкциям.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС сообщил, что Евросоюз разрабатывает новые санкции против России, которые окажутся гораздо серьёзнее введённых в 2014 году.