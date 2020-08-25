ЕС может ввести санкции против 15-20 чиновников Белоруссии

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Евросоюз намерен ввести персональные санкции против белорусских чиновников. В чёрный список могут попасть около 15-20 человек.

Об этом сообщили на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС. По его словам, он бы предпочёл не называть их точное число, поскольку неизвестно, сколько из них войдёт в окончательный санкционный список. При этом список утверждать на встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине не планируется, передаёт ТАСС.

О персональном составе фигурантов не сообщается.

Ранее замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам по ситуации в Белоруссии заявила, что работа над санкциями против представителей руководства республики продолжается, новое обсуждение пройдёт в Берлине 27–28 августа.

14 августа министры иностранных дел всех 27 стран Евросоюза приняли политическое решение — ввести новые санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека, писал NEWS.ru.

Как отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, белорусскому президенту Александру Лукашенко не хватает демократической легитимности, поскольку Европейский союз не признал результаты президентских выборов. Дипломат подчеркнул, что европейский блок намерен «выразить осуждение и неприятие» режиму действующего президента Белоруссии.