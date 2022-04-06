ЕС может включить Грефа и Дерипаску в санкционный список

В среду Евросоюз обсудит введение нового пакета санкций, который коснётся главы Сбербанка Германа Грефа, российского бизнесмена Олега Дерипаски и ряда других предпринимателей. Вероятность такого шага довольно высока, сообщает газета Financial Times.

По информации издания, в санкционный список, скорее всего, будет включён гендиректор Ozon Александр Шульгин и бизнесмен Борис Ротенберг. Также высока вероятность попадания в него Саида Керимова, который контролирует одну из самых крупных золотодобывающих компаний России «Полюс».

Ранее стало известно, что Германия с 4 апреля начнёт обсуждение вопроса об ужесточении антироссийских санкций вместе со своими партнёрами, согласно им президента России Владимира Путина могут ждать персональные рестрикции.

Санкции в отношении семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 марта ввели США. Под ограничительные меры попали его жена Татьяна Навка, дети Елизавета и Николай Песковы, позже в санкционный список их внесла Великобритания. Всем им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране, если будут найдены, заморозят.

Польша ранее предложила Евросоюзу наложить санкции на всех партийных членов «Единой России», это потребовал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. На конец 2021 года в этой российской партии состояли более 2,3 млн человек.