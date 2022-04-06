ЕС может включить Грефа и Дерипаску в санкционный список

В среду Евросоюз обсудит введение нового пакета санкций, который коснётся главы Сбербанка Германа Грефа, российского бизнесмена Олега Дерипаски и ряда других предпринимателей. Вероятность такого шага довольно высока, сообщает газета Financial Times.
По информации издания, в санкционный список, скорее всего, будет
Ранее стало известно, что Германия с 4 апреля начнёт обсуждение вопроса об ужесточении антироссийских санкций вместе со своими партнёрами, согласно им президента России Владимира Путина могут ждать персональные рестрикции.
Санкции в отношении семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 марта ввели США. Под ограничительные меры попали его жена Татьяна Навка, дети Елизавета и Николай Песковы, позже в санкционный список их внесла Великобритания. Всем им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране, если будут найдены, заморозят.
Польша ранее предложила Евросоюзу наложить санкции на всех партийных членов «Единой России», это потребовал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. На конец 2021 года в этой российской партии состояли более 2,3 млн человек.