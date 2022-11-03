ЕС может начать поставлять электричество на Украину

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Евросоюз может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо того, чтобы импортировать ее из страны, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, слова которого приводит ТАСС. Макфи подчеркнул, Украине будет оказана экстренная помощь в восстановлении энергосети: в частности, Киеву предоставят дополнительную финансовую и техническую помощь в размере €25,5 млн и направят 400 электрогенераторов из Европы.

Энергетическая система Украины уже подключена к системе Евросоюза, в последние месяцы были небольшие обмены энергией. В нынешних условиях ЕС может поставлять определенный объем электричества Украине. Что касается деталей и возможных объемов, это необходимо уточнить, — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромным испытанием».