«Безумная идея»: ЕС может начать держать газ в украинских хранилищах Bloomberg: ЕС может использовать украинские хранилища для своего газа

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Власти стран Евросоюза рассматривают возможность хранения излишков газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), сообщает Bloomberg. Речь идет о Бильче-Волицко-Угерском ПХГ, вместимость которого составляет около 17 млрд кубометров голубого топлива и которое расположено в 96 км от границы с Польшей.

Хранение жизненно важного топлива в стране (Украине. — NEWS.ru) <...> может показаться безумной идеей. <...> Европейские чиновники сейчас обдумывают, поддерживать ли связь с Бельче-Волицко-Угерским и другими объектами <...>, в которых может храниться газ, когда зимой спрос и цены подскочат, — говорится в материале.

Обозреватели указывают на то, что уже сейчас европейские площадки приближаются к полной загрузке, тогда как хранение газа на Украине может предотвратить его избыток в ближайшие месяцы. Агентство пишет, что сейчас запасы ЕС составляют около 70%.

Немецкая компания RWE AG считает, что украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года. Объяснением такой позиции служит «отличная связь Киева с газовыми рынками ЕС».

Ранее эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, которое может произойти в 2024 году в случае отказа Киева продлевать договор, пострадают страны Восточной Европы. Он подчеркнул, что в некоторые страны голубое топливо доставляется только через этот газопровод.