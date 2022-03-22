ЕС может лишить статуса беженцев совершавших преступления украинцев

Совет ЕС распространил разъяснение, что страны Еврособза могут лишать статуса беженцев украинцев. представляющих угрозу нацбезопасности. Это касается и тех, кто совершал уголовные или военные преступления. Разъяснение о модальностях применения временного механизма защиты беженцев с Украины опубликовано на сайте сообщества, выдержки из документа приводит ТАСС.

Страны Евросоюза могут вывести перемещённое лицо из-под действия механизма временной защиты беженцев, если у них есть серьёзные основания считать, что этот человек совершил серьёзные уголовные или военные преступления, а также преступления против человечности до прибытия в Евросоюз, — отмечается в разъяснении.

Также в документе содержится положение, что прибывшего в страны сообщества жителя Украины можно лишить статуса беженца, если есть «резонные основания» считать его «угрозой безопасности» государства ЕС.

Еврокомиссия настойчиво рекомендует проверять всех просителей убежища по международным миграционным, криминальным и антитеррористическим базам данных. Также всех мигрантов рекомендовано без промедления вносить в соответствующие базы.

В страны ЕС, по данным ЕК, уже прибыли почтит 3,5 млн беженцев с Украины. Это стало самым острым миграционным кризисом, с которым Европа столкнулась в течение последних десятилетий. С 4 марта в странах ЕС действует временный механизм защиты украинских беженцев, им разрешено легально находиться в ЕС от года до трёх лет. Это обеспечивает украинцам временный вид на жительство, право на работу, жильё и медобслуживание, перемещения по территории ЕС и базового образования для детей.

Ранее экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что в Германии неизбежны провокации и столкновения из-за мигрантов с Украины, хотя пока прибывших не так много. Он отметил, что сейчас в стране сохраняется видимое спокойствие, потому что приезжающие получают социальное пособие.