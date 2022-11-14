ЕС изучит степень участия Белоруссии в спецоперации на Украине Боррель: Евросоюз изучит степень участия Белоруссии в спецоперации на Украине

Фото: shutterstock.com

Евросоюз изучит уровень участия Белоруссии в спецоперации на Украине в контакте с белорусской оппозицией в лице Светланы Тихановской, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, Европейский союз по-прежнему намерен поддерживать контакты с белорусской оппозицией.

Уровень вовлеченности белорусской армии <...> очень нас беспокоит, поскольку нам ясно, что они предоставляют любую помощь, которую требует Россия, хотя пока нет никаких свидетельств о прямом участии в конфликте белорусских войск, — заявил Боррель.

Он также постарался опровергнуть мнение, что конфликт на Украине отвлек внимание ЕС от Белоруссии. При этом глава внешнеполитической службы ЕС не смог выговорить фамилию Тихановской, назвав ее «госпожа Тиская».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину, отметив, что Минску «на Украине делать нечего» и сам он «тысячу двести раз» заявлял об этом.

10 октября президент Белоруссии и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.