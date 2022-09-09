В Евросоюзе испугались ответа России в случае ограничения цен на газ FT: страны ЕС опасаются ответных мер России в случае ограничения цен на газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка десяти стран Европейского союза опасаются ответных мер Москвы в случае введения ограничений цен на газ, передает газета Financial Times (FT). По информации издания, государства выступают за введение потолка цен на энергоресурсы не только из России, но и от других импортеров.

Брюссель сталкивается с серьезной оппозицией по поводу ограничения цены на российский газ, — говорится в сообщении.

Среди стран, разделяющих подобную позицию, названы Греция, Италия и Польша. Правительства этих и еще нескольких европейских государств боятся «разозлить Москву» введением потолка цен на газ, а также опасаются «эффекта домино».

Если ограничить цены только на российский газ, то это никак не затронет других поставщиков, а Россия разозлится. Что, например, скажет избирателям Португалия, которая не импортирует российский газ? — сказал высокопоставленный чиновник из ЕС.

Отмечается, что сторонники введения потолка цен на весь газ предложили установить цены выше действующих в Азии и США. Таким образом планируется стимулировать международных поставщиков осуществлять поставки в Европу.

Ранее Еврокомиссия предложила ограничить цены на закупки российского газа на уровне €50 за мегаватт-час, или $520 за тысячу кубометров, что почти в пять раз ниже рынка. К чему это может привести, разбирался NEWS.ru.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решением установить потолок цен на российские нефть и газ страны G7 подтвердят неэффективность введенных против Москвы санкций.