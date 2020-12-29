ЕС и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit

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Евросоюз и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit. Церемония подписания документа прошла в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе.

Документ от имени Евросоюза подписали глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От лица Великобритании соглашение подпишет в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом многомесячных интенсивных переговоров, в ходе которых Евросоюз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства, — заявил Шарль Мишель.

Глава Евросовета подчеркнул, что это «справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза и создаёт стабильность и предсказуемость для граждан и компаний», передаёт ТАСС.

Стороны подписывают три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Накануне Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией после завершения процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Объём документа составил 1246 страниц, его текст опубликован на официальном портале ЕК.

В 2019 году товарооборот между ЕС и королевством составил примерно $900 млрд. Если бы стороны не смогли заключить договор, то с 2021 года были бы вынуждены вести дела по правилам ВТО. Для этого нужно было бы задействовать применение пошлин и квот, из-за чего Лондон ждало бы снижение ВВП на 2% в стране, а также увеличение безработицы до 8%, писал NEWS.ru.

Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Cтарый формат экономических отношений сохранялся на время действия переходного периода — до конца 2020-го.