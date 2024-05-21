ЕС и Молдавия договорились о партнерстве в области безопасности Боррель: ЕС будет сотрудничать с Молдавией в области безопасности

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Евросоюз и Кишинев подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдавия в Брюсселе. Документ вместе с Боррелем подписал молдавский премьер-министр Дорин Речан. По его словам, которые приводит Sputnik Молдова, в рамках соглашения стороны будут бороться с дезинформацией, укреплять кибербезопасность, вооруженные силы и заниматься охраной государственной границы.

Это партнерство повысит устойчивость страны. Оно позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и исследовать новые области сотрудничества, — сказал Боррель.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз может «поменять правила игры», сделав исключение ради членства Украины и Молдавии. Эксперт подчеркнул, что сейчас переговоры о возможном вступлении этих постсоветских стран в ЕС ведутся с одной целью: показать этим государствам, что они уже являются частью Запада. По словам политолога, пока действуют прежние критерии, вступление Украины и Молдавии в Евросоюз выглядит нереалистично.

До этого парламент Молдавии назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября. Кроме того, Кишинев усилит обмен разведданными с Брюсселем, а молдавские вооруженные силы также смогут принимать участие в совместных военных учениях.