ЕС хочет сделать «решительный шаг» в использовании российских активов Шарль Мишель: ЕК поручено завершить подготовку к использованию активов России

Фото: Pool Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Мишель

Лидеры Европейского союза вверили ЕК и главе евродипломатии Жозепу Боррелю закончить подготовку предложений по выгодному использованию замороженных российских активов, заявил на брифинге глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, ЕС хочет сделать «решительный шаг» в этом вопросе. Трансляция выступления Мишеля велась на YouTube-канале организации.

Был в очередной раз поднят вопрос о замороженных активах РФ... Есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед. Еврокомиссии и верховному представителю предложено подготовить операционные предложения, чтобы появилась возможность использовать часть этих средств для финансовой поддержки Украины, — уточнил политик.

Ранее бывший председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин напомнил, что российские активы были размещены частными и государственными институтами по всей мировой финансовой системе, а часть из них была арестована. По его словам, Запад не имеет юридических оснований для того, чтобы использовать эти средства, в том числе для помощи Украине. При этом, отметил эксперт, непонятно, в какой ситуации замороженные деньги могут быть возвращены владельцам, в том числе частным фирмам и российскому государству, а именно правительству и Центральному банку.