ЕС готовится ввести новый пакет санкций против России Еврокомиссар МакГиннесс: Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс в интервью CNBC заявила о готовности ЕС ввести очередной пакет антироссийских санкций. Она сообщила, что Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций и теперь планируется еще один.

МакГиннесс подчеркнула, что ЕС нуждается в уверенности, что Россия не сможет обойти введенные рестрикции.

В связи с началом спецоперации на Украине, Запад усилил санкционное давление на Россию, что спровоцировало рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада. Он отметил, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике, и основная цель США и их союзников – ухудшить жизнь миллионов людей.

В феврале Оттава включила в санкционный список МИА «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физлиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды». В частности, под ограничения подпали заместитель главреда медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военкор Евгений Поддубный. Рестрикции также коснулись ряда российских деятелей культуры, среди которых Михаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Ирина Аллегрова и другие.