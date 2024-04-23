Фирмы из Турции, ОАЭ и Китая попадут под санкции ЕС за торговлю с Россией Bloomberg: ЕС введет санкции против фирм из Турции, КНР и ОАЭ за торговлю с РФ

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Свыше 12 компаний рискуют оказаться в санкционных списках Евросоюза за нарушение запрета поставок в Россию европейских и американских товаров военного назначения, обсуждение рестрикций в отношении этих фирм может начаться уже на этой неделе, сообщает Bloomberg. По данным авторов материала, речь идет о фирмах, базирующихся в Турции, ОАЭ, Китае и Гонг-Конге.

Агентство, ссылаясь на документ, утверждает, что компании из вышеуказанных стран поставляли товары для российского ВПК. В перечне этих товаров значатся навигационные системы для ракет, антенны, а также комплектующие для компьютеров военного назначения. В публикации отмечается, что эти компании связаны с российскими и белорусскими частными лицами и фирмами.

Ранее Минюст США сообщил, что россиянин Максим Марченко признал свою вину по делу о контрабанде американской микроэлектроники двойного назначения. По информации ведомства, 51-летний мужчина вел незаконную закупку и переправку товаров в Россию. Ему грозит срок до 30 лет тюремного заключения. Окончательный приговор вынесут 29 июня в суде Манхэттена.

В феврале МИД Китая назвал незаконными потенциальные санкции Евросоюза против компаний КНР из-за сотрудничества с Россией. В Пекине заявили о недопустимости экстерриториальных ограничений ЕС, которые Брюссель рассматривает с целью противодействия военным усилиям России на Украине.