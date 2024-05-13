ЕС еще как минимум год не будет облагать пошлинами товары из Молдавии ЕС на год продлил приостановку действия пошлин на продукции из Молдавии

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Члены Совета Евросоюза приняли решение о продлении положения о временной приостановке действия импортных квот на товары из Молдавии, сообщила пресс-служба законодательного органа. Мораторий на введение дополнительных выплат будет действовать еще один год, передает ТАСС.

Приостановка действия импортных пошлин и квот на молдавский экспорт в Евросоюз будет продлена на один год после сегодняшнего утверждения Советом ЕС и решения Европарламента от 23 апреля. Это решение будет действовать до 24 июля 2025 года, — указано в заявлении.

Ранее Еврокомиссия объявила о введении пошлин на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Заявляется, что таким образом ЕС хочет снизить спрос на российскую продукцию, а также «успокоить фермеров», которые регулярно устраивают протестные акции. Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.

До этого руководство Евросоюза достигло предварительного соглашения о тарифах на импорт украинской аграрной продукции, которая, как считают в блоке, дестабилизирует европейские сельскохозяйственные рынки. Решение было одобрено Бельгией, однако для окончательного утверждения инициативы нужно согласие еще ряда стран ЕС.