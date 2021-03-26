ЕС допустил использование южнокорейского препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9265fe52-8e4f-11eb-8372-96000091f725_660.jpg Фото: NEWSIS/Handout via Xinhua/Global Look Press

Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) 26 марта заявил, что не исключает использования в странах ЕС южнокорейского препарата от нового коронавируса регданвимаб (regdanvimab). В феврале 2021-го ведомство начало постепенную экспертизу лекарства. В EMA подчёркивают, что пока нельзя делать окончательные выводы о пользе вещества, компенсирующей его возможные побочные эффекты.

Однако имеющиеся данные обнадёживают — regdanvimab положительно воздействует на указанную группу пациентов, а негативные последствия приёма достаточно лёгкие или умеренные, говорится на сайте EMA. По информации компании-разработчика, препарат снижает срок выздоровления и уменьшает частоту тяжёлых случаев COVID-19 на 54%.

Комитет по лекарствам для человека <...> завершил экспертизу использования регданвимаба для лечения пациентов с коронавирусом. Эта экспертиза проводилась с целью предоставить согласованное научное мнение на уровне ЕС для поддержки принятия решений на национальном уровне по использованию этого препарата на период до получения им регистрационного удостоверения [ЕС], — передаёт EMA.

Лекарство производят в виде инъекции. Сейчас ещё 12 корейских лекарств от COVID-19 находятся на стадии клинических испытаний, но только регданвимаб перешёл на третий этап. Кроме того, ФРГ призвала Еврокомиссию произвести закупку разработанной в РФ вакцины от COVID-19 «Спутник V» на общеевропейском уровне, заявил представитель органов власти Германии журналистам об обращении в ЕК на брифинге в Берлине. Чиновник отметил, что Еврокомиссия фактически начала процесс запуска процедуры закупки препарата.

23 марта представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Вольф-Дитер Людвиг заявил, что «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть — восемь недель, передавал NEWS.ru. EMA планирует направить в РФ экспертов для проверки препарата. Одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии.