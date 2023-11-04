ЕС анонсировал новый пакет санкций против России Глава ЕК заявила, что Евросоюз представит 12-й пакет санкций против России

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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Европейский союз в скором времени представит очередной пакет санкций против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась пресс-службой ЕК. По ее словам, ограничения коснутся импорта и экспорта товаров, а также потолка цен на нефть.

Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым черным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт. С действиями по ужесточению потолка цен на нефть. И с ужесточением мер по обходу санкций, — сообщила она.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что общие потери ЕС от антироссийских санкций составили около $1,5 трлн. По его словам, речь идет как о принятых ограничениях, так и об экономических последствиях сворачивания сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине. Объем торговли между РФ и ЕС снизился до €200 млрд, хотя в 2023 году мог составить примерно €700 млрд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия уже давно живет в санкционном режиме и полностью к нему адаптировалась. Он подчеркнул, что Москва принимает энергичные меры, которые позволяют стране идти по пути развития.