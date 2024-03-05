«Ерунда»: Шольц о заключении мирового договора между Киевом и Москвой Шольц назвал пропагандой сообщения о мирном договоре Киева и Москвы в 2022 году

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «российской пропагандой» сообщения о том, что в 2022 году Москва и Киев согласовали в Турции мирный договор. Об этом Шольц сказал в интервью Sächsische Zeitung.

Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли [бывший премьер Великобритании] Борис Джонсон, то ли [президент США] Джо Байден. Полная ерунда! Это российская пропаганда, — сказал Шольц.

Политик заверил, что срыв переговоров произошел из-за того, что ВС РФ начали наступление на востоке Украины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вновь готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сказал в обращении к участникам прошедшего в Албании саммита Украина — Юго-Восточная Европа. Он подчеркнул, что справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем.

Ранее Шольц подчеркнул, что страны НАТО и Евросоюза не будут отправлять свои войcка на Украину. Он добавил, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание: такая договоренность была заключена в начале конфликта и до сих пор в силе.