ERR: города Эстонии оснастят сиренами для оповещения о ЧС

Фото: unsplash

Эстония приобретет сирены для оповещения населения о военных угрозах, катастрофах и чрезвычайных ситуациях, сообщил портал национального телерадиовещания ERR. Уточняется, что первые сирены появятся в городах республики уже в конце 2022 года, а к лету 2023 года ими оснастят 22 крупных населенных пункта Эстонии, среди которых значатся Таллин, Тарту, Нарва, Пярну и другие. Они станут частью системы оповещения об угрозах в дополнение к СМИ, официальным сайтам, соцсетям, рассылке SMS, а также громкоговорителям и оповещению людей по месту жительства.

Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и так далее <...> На создание системы оповещения об угрозе при помощи сирен государство выделило €4,5 млн, — сказано в сообщении.

Оборудование будет закупаться у Словакии. По данным источника, установка систем станет крупнейшей инвестицией в сфере защиты населения за последние 30 лет: государство выделило на нее €4,5 млн.

Ранее сообщалось, что Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления в случае оккупации страны. Законопроект, подготовленный Министерством обороны, даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру. По словам вице-канцлера Министерства обороны Маргит Гросс, дополнительные полномочия нужны также для подготовки законспирированных лиц, которые будут работать на оккупированной территории. В данный момент таких полномочий у Сил обороны нет.