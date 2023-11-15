Ермак заручился поддержкой США во время поездки в Вашингтон Ермак: США обещали продолжать поддерживать Киев

Фото: Official State Department/Freddie Everett

Энтони Блинкен и Андрей Ермак

США обещали и дальше помогать Киеву, заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам поездки в Вашингтон. По его словам, которые приводит издание «Укринформ», там понимают необходимость продолжения помощи .

Мы уже не только коллеги, мы стали друзьями, поскольку проходим этот трудный период вместе. Они неоднократно доказывали, что действительно являются очень надежными партнерами Украины. Они понимают наши потребности, — сказал Ермак.

Ранее сообщалось, что Ермак рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену об острой нужде в усилении системы ПВО. По его словам, средства нужны для защиты ключевых объектов критической инфраструктуры, а также маршрутов зернового коридора.

Также глава офиса украинского президента во время визита в Вашингтон пообещал поворотный момент в конфликте в Россией в следующем году. По его словам, ВСУ будут продолжать наступление. Однако вместе с этим со стороны Запада потребуется еще больше антироссийских санкций и помощи Киеву.

Перед этим Ермак говорил, что конфликт на Украине близок к завершению. Он сравнил происходящее с забегом на дистанцию 100 метров, отметив, что Украине осталось пробежать последние 30.