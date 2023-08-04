Ермак сообщил о начале переговоров Украины и США о гарантиях безопасности

Фото: president.gov.ua

Андрей Ермак

Киев и Вашингтон начали переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о двустороннем соглашении, которое предусмотрено совместной декларацией о поддержке страны, согласованной на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Символично, что именно США — наш крупнейший стратегический партнер-стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров, — написал Ермак.

По его словам, гарантии безопасности должны усилить прогресс Киева на пути к членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО. Ермак считает, что последнее — конечная цель и «самая надежная гарантия безопасности».

Ранее Ермак заявил, что гарантии безопасности будут действовать, пока государство не станет членом НАТО. Политик уверен, что пока на Украине продолжается конфликт, а сама страна не является частью Альянса, ей необходимо заручиться надежными гарантиями на переходный период.

31 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами США и Украины о вопросах гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что гарантии для Украины в ущерб России противоречат принципу неделимости безопасности в Европе.