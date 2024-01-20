Ермак назвал украинское контрнаступление «довольно успешным»

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Украинское контрнаступление прошло «довольно успешно», заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время интервью испанской газете Mundo. По его словам, такую оценку можно дать, если помнить, как мало оружия поставил Киеву Запад.

Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно, — подчеркнул Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год задач. По словам главы государства, Запад в этой связи изменил отношение к республике и это ощутили на себе рядовые граждане. При этом украинский лидер отметил, что российской армии «не удалось взять ни одного крупного города», а что касается переговоров, то здесь Зеленский не увидел никаких «фундаментальных шагов к миру» со стороны России. Скорость достижения «любого успеха» будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров, заключил Зеленский.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление обернулось чувствительными потерями для ВСУ. По его словам, руководство Украины «бросает людей на гибель», чтобы «выклянчить» помощь Запада, и ведет себя безответственно.