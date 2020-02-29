https://static.news.ru/photo/5ca482a4-5b09-11ea-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, объявившего об открытии границ для беженцев, являются безответственными. Об этом заявил немецкий депутат Матиас Миддельберг.

Нельзя допустить повторения ситуации осени 2015 года. Вместо того, чтобы использовать миллиарды евро ЕС для хорошего размещения беженцев, он превращает мигрантов в своей стране в средство для достижения политических целей, — цитирует агентство DPA парламентария.

По его словам, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас должен вместе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем скорее выяснить, действительно ли ещё соглашение между ЕС и Турцией.

Ранее NEWS.ru писал, что Президент Турции публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Эрдоган выступил перед публикой в Стамбуле. Он заявил, что уже 18 тысяч беженцев прошли через границу в ЕС.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.