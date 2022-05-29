Эрдоган заявил об ухудшающейся с каждым днем ситуации на Украине Эрдоган созвонится с Путиным и Зеленским 30 мая из-за ухудшающейся ситуации на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото tccb.gov.tr

Турция надеется на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной, однако ситуация становится хуже с каждым днём, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. В связи с этим он выразил желание 30 мая провести телефонные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, передаёт ТАСС.

Мы мечтаем о том, чтобы [конфликт] между Россией и Украиной как можно скорее закончился миром, но кажется, что с каждым днем события развиваются в более негативном ключе. В понедельник у меня будут телефонные переговоры как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии, — сказал Эрдоган.

Позицию Анкары касательно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой глава Турции ранее озвучил в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В диалоге с Макроном Эрдоган подчеркнул, что Турция хочет, чтобы боевое противостояние закончилось, и заявил, что желает справедливого мира между двумя конфликтующими странами.

Незадолго до этого член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи заявил, что Анкара не жалеет сил для переговоров со сторонами конфликта на Украине, потому что хочет мирного урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что его страна единственная, кто борется за остановку конфликта и надеется добиться положительных результатов.