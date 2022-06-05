Эрдоган заявил о панике в Европе из-за спецоперации на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жители Европы испытывают панику из-за событий на Украине. Он похвастался тем, что Турция в течение 11 лет успешно справляется с проблемой нелегальной миграции из Сирии, пишет ТАСС. Эрдоган также выразил надежду, что в скором времени глобальный «критический период» закончится.

В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода, — сказал глава государства.

Ранее Анкара анонсировала проект, который позволит 1 млн сирийских беженцев добровольно вернуться на родину. Турецкие власти намерены построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии с развитой инфраструктурой. Там будут мечети, школы, медицинские центры, пекарни, социальные объекты и детские парки.

Также стало известно, что тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию по семейной схеме, живут в ужасных условиях. Британское правительство не направляет финансовую помощь местным властям для поддержки этой программы, несмотря на то, что для другой схемы, в рамках которой британцы принимают беженцев в свои дома, выделяется по 10,5 тысячи фунтов стерлингов.