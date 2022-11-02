Эрдоган заявил о конструктивном подходе Путина к зерновой сделке Президент Турции Эрдоган: Путин показал конструктивный подход к вопросу о зерновой сделке

Фото: Turkish Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин показал «конструктивный подход» к вопросу возобновления деятельности зерновой сделки. Он выразил благодарность российскому лидеру в беседе с телеканалом A Haber.

И господин Путин, и господин [Владимир] Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это, — подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган 2 октября рассказал о восстановлении работы «зернового коридора», соглашение было достигнуто после его переговоров с Владимиром Путиным. Возобновление участия Москвы в зерновой сделке подтвердило Минобороны РФ.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия получила четкие гарантии от Киева, что атак на российский флот, подобных той, что случилась в Симферополе, больше не будет. По его словам, украинские власти также заверили, что инфраструктура и гумкоридоры в целях наращивания военного преимущества использоваться не будут.