Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным Эрдоган: отношения с Путиным основаны на честности и доверии

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии. При этом Анкара и Москва уважают друг друга, сказал он на встрече с молодежью в Биледжике, сообщает РИА Новости.

Между нами и Россией существует взаимное уважение, доверие. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности, — подчеркнул турецкий лидер.

Владимир Путин ранее говорил, что Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и действовать в интересах третьих стран. Российский лидер назвал коллегу последовательным и надежным партнером, хотя и непростым.

Ранее Эрдоган в Биледжике заявил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, России и Сирии на высшем уровне. Он призвал провести переговоры в таком составе, чтобы в регионе наступил мир.