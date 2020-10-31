Эрдоган заявил о дискриминации мусульман в странах Западной Европы

https://static.news.ru/photo/e8fee934-1c78-11eb-801e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мусульмане, проживающие в европейских странах, систематически подвергаются дискриминации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Так же, как с антисемитизмом боролись после катастрофы холокоста, сегодня нужно бороться с враждебностью к исламу, — цитирует агентство Anadolu слова турецкого лидера.

Он отметил, что подобные действия европейских политиков несут угрозу «будущему человечества, культуре совместного существования разных религий и культур».

Как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отношение к мусульманам во Франции не отличается от отношения к представителям других конфессий.

Макрон заверил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, однако видит свою роль на посту главы государства в том, чтобы отстаивать права граждан на свободу слова. Французский президент сказал также, что карикатуры печатают не государственные, а независимые СМИ Франции, и этот факт вовсе не означает одобрения этой деятельности со стороны президента.

Ранее, 31 октября, Эммануэль Макрон осудил бойкот французских товаров, объявленный исламскими странами. Он отметил, что считает кампанию по этому бойкоту «недостойной и недопустимой».

Таким образом Макрон ответил на призыв, который сделал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвавший турецких граждан отказаться от покупки товаров, произведённых во Франции.