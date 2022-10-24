Эрдоган заявил о частых разговорах с Путиным Эрдоган: за последний месяц пять раз вел переговоры с Путиным

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным пять раз. Он добавил, что с мировыми лидерами находится в постоянном контакте, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, постоянный контакт с мировыми лидерами он поддерживает уже 20 лет.

Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США, — рассказал турецкий президент.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет новые телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 21 октября турецкий лидер рассказал, что Путин стал «гораздо мягче» в вопросе переговоров с украинской стороной.